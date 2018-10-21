ترفض السلطة، اليوم، الاعتراف بأن مارد العنف في الملاعب نخر فعلا جسد الكرة الجزائرية وجعلها تحتضر كل يوم، وبقيت السلطة ذاتها مصرّة على أن المرض قد انتشر في كل جسد اللّعبة، ولم يعد، بعد الذي حدث في أول أمس ببرج بوعريريج وقبله في عدة ملاعب أخرى، من شك بأننا وصلنا إلى آخر مراحل العلاج ونقصد بها مرحلة الكيّ وقد فشلت كل الإجراءات السابقة، على اختلافها، في القضاء عليه.

استهلكت السلطات كل أوراقها وهي تتحاشى تبني الإجراءات الردعية والغرامات المالية على المتسببين في تحويل الملاعب الجزائرية، إلى فضاء واسع لـ"حروب" بين الأنصار وعلى المحرّضين من اللاعبين والمسيرين في تنامي الظاهرة بشكل مخيف وخطير وفي إحداث فتنة بين المشجعين بعد كل مباراة، فواقع البطولة اليوم، على جميع مستوياتها، يقدّم مؤشرات واضحة على أننا نتجه بسرعة البرق نحو فاجعة أخرى مثل تلك التي شهدها قبل سنوات ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو عندما دفع الفقيد، الكاميروني ألبير إيبوسي، حياته ثمنا لهمجية المدرجات، وكانت الحادثة المدوية التي سوّقت للعالم صورة قاتمة عن الجزائر كرويا، امتدادا لأحداث بنفس درجة الخطورة داخل وخارج الملاعب الجزائرية، كانت الخناجر حاضرة والحجارة متناثرة والاعتداءات منتشرة لتطال الضحايا.

الملاعب الجزائرية زهقت روحا وفقأت عينا وطعنت أكثر من مناصر وخربت ممتلكات وتهاوت مدرجاتها بأبرياء وامتدت شظايا "الخروج عن القانون" باسم لعبة كرة القدم لتصيب حتى من لا علاقة له بالكرة وبمشاكلها، وانتشر هاجس الخوف من الأشرار إلى كل ربوع الوطن، وقد حدث الشقاق وانتشرت الفتنة ووصلت لمحطة اللاّرجوع بما يجعل اليوم حياة كل الجزائريين في خطر كلما غادروا تراب ولايتهم.

الكرة التي تستنزف الملايير من أموال الشعب لضرب الشعب داخل وخارج المدرجات، لم يعد ما يبرر وجودها بالطريقة "المنحرفة" التي انتهجتها بطولة الاحتراف، ونداءات إلغاء "لعبة العار" وتجميد نشاطها ولو إلى حين، أضحى اليوم مطلبا مشروعا، طالما أن الخسارة تعدت العقم من حيث المنتوج الرياضي والفرجة الكروية، ورافق عجز النوادي والاتحادية والوزارة الوصية على إنجاح المشروع رياضيا واقتصاديا، الإصرار على تبذير المال العام والانتفاع منه بطرق ملتوية والإبقاء على حالة التعفن سائدة على جميع المستويات، حتى يحيد الرأي العام عن معالجة الفضائح الحقيقية للكرة وقد نال منها الانتهازيون وهم يستثمرون في "تسييس" السلطة للكرة وتغييبها للإرادة السياسية التي جعلت "الهوليغانيزم" يسقط بالضربة القاضية بإنجلترا بعد حادثة "هيزل" الشهيرة.

ولم يبق أمام السلطة، بعد فشل إجراءات الحملات التحسيسية وانتهاء "صلاحية" لجان التحقيق دون نتائج، وعدم إحراج الجنس اللطيف للمشجعين وتحوّل "الويكلو" إلى وسيلة لـ"قتل" الكرة أكثر من إنعاشها، سوى تبني الخيار الوحيد والاعتراف باعتماد الإجراءات الردعية والغرامات المالية والمنع من عودة المشاغبين إلى الملاعب، مثلما هو حاصل في كل بطولات العالم التي نبذت العنف وحاربته دون خوف من ردة فعل الشارع، فالسلطة هي الوحيدة القادرة على وضع حدّ نهائي للعار الذي يلحق بالجزائر كل يوم بسبب كرة القدم وقد أضحى العنف علامة جزائرية بحقوق محفوظة.