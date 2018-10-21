كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد، بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية، إثر دورية بحث وتفتيش ببرج باجي مختار، مخبأ للأسلحة والذخيرة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية، إثر دورية بحث وتفتيش بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، اليوم 21 أكتوبر 2018، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على بندقية رشاشة من نوع ( FM 06) بنادق تكرارية، (04) بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف،( 3.5) قنطار من المواد المستعملة في صناعة المتفجرات، (337) طلقة من مختلف العيارات بالإضافة إلى (32.5) كيلوغراما من الكيف المعالج".

وأضاف ذات المصدر أن هذه "العملية النوعية، تضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا وتؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة اختراق لها أو تسريب للأسلحة أو المساس بأمن واستقرار البلاد".