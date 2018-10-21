سارعت وزارة الفلاحة إلى تفعيل لجنة مكافحة الأمراض الحيوانية المتنقلة إلى الإنسان بإشراك مختلف القطاعات المعنية، من أجل احتواء هذه الأمراض ووضع حد للكارثة الاقتصادية التي باتت تخلفها، ناهيك عن الضرر البشري بتسجيل حالات وفيات سنويا بعد انتقال العدوى من الحيوان إلى الإنسان.

في تصريح خص به "الخبر"، أكد المراقب العام للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد المالك بوحبال، على ضرورة التصدي لكارثة الأمراض الحيوانية التي أصبحت تكلف الجزائر خسائر اقتصادية واسعة، سواء من حيث تراجع الإنتاج أو حتى من حيث المتابعة الصحية سواء للحيوان أو الإنسان الذي تنتقل إليه هذه الأمراض، حيث تكلف فاتورة أدوية العلاج ميزانية ضخمة. وبالنظر إلى خطورة الوضع وارتباطه بكل مكونات المجتمع وبباقي القطاعات وليس وزارة الفلاحة فحسب، تم عقد اجتماع في 27 سبتمبر 2018 خصص، حسب المتحدث، لبحث مكافحة الأمراض الحيوانية المتنقلة إلى الإنسان، شاركت فيه مختلف القطاعات وخرج بضرورة تحديد الأولويات في مجابهة هذه الأمراض وتحمل كل قطاع مسؤوليته والإبلاغ عن أي مستجد حول هذا الملف، على أن يكون اللقاء التقييمي كل ستة أشهر لتسريع وتيرة التدخل.

وتوصل المجتمعون إلى ضرورة التحسيس أكثر وإشراك المواطن في ذلك، لأن النظافة تنطلق من هذا الأخير، ونقص هذه الأخيرة يتسبب في انتشار الأمراض.

وفي السنوات الأخيرة، انتشرت الأمراض التي تنتقل عبر الحشرات، هذه الأخيرة التي تتكاثر في الأوساط المتعفنة.

وبخصوص الأمراض الحيوانية الأكثر انتشارا في الجزائر، قال المسؤول ذاته إن الأمراض تتعدد، ففي كل لحظة يمكن أن يظهر مرض جديد يستدعي الحيطة والحذر، إلا أن الأمراض المستوطنة في الجزائر والتي باتت تستهدف الثروة الحيوانية بقوة هي الحمى القلاعية التي يكون فيها الذبح المبكر للأبقار المصابة أقرب حل بالنظر إلى سرعة العدوى.

يضاف لها الإجهاض المعدي الذي يتسبب في الحمى المالطية عند الإنسان، وهو مرض فيروسي مستوطن أيضا ومعد بقوة، وينتقل للإنسان بشكل خاص عن طريق شرب الحليب دون تعقيمه، وهو يؤدي إلى مضاعفات قد تفضي إلى وفاة الإنسان أحيانا وهلاك الحيوان أيضا.

يضاف إلى هذين المرضين مرض الكلب الذي مازال يلحق أضرارا بالإنسان بسبب تصرفات غير مدروسة لمربي الحيوانات الذين لا يلقحونها ولا يبلغون عن إصابتها، ناهيك عن الحيوانات الضالة التي لا تهتم الجهات المعنية بنقلها إلى مراكز خاصة، وحاليا تترصد بحدودنا، يضيف بوحبال، حمى الوادي المتصدع.

وخلال هذه الفترة تتكاثر الحشرات الناقلة للفيروس بسبب الرطوبة التي تتبع الأمطار الموسمية، وهو الفيروس الذي يجعل كل القطاعات في حالة استنفار، خاصة أن الحدود الجزائرية في خطر بالنظر للأوضاع المتدهورة لبعض دول الجوار.

ولم يفوت المسؤول ذاته الفرصة للتذكير ببعض النصائح كون عملية تقليص عدد الإصابات يقتضى مشاركة الجميع، حيث حث على ضرورة التلقيح السنوي للحيوانات والإبلاغ عن الإصابات، خاصة أن الذبح الناتج عن الحمى القلاعية أو الإجهاض المعدي يتبعه تعويض المربي عن خسارته، والأمر نفسه بالنسبة للكلاب الضالة بالإبلاغ عن أي حالة مشكوك فيها، والعمل على تنظيف المحيط بالقضاء على النفايات، لأن الأمراض المتنقلة عبر الحشرات ارتفعت وتيرتها بحدة خلال السنوات الأخيرة، وهذه الحشرات تتكاثر في المناطق المتعفنة، يقول ممثل وزارة الفلاحة.