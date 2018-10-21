إذا كان الدستور يكفل للمواطن الحق في الإعلام والمعلومة التي تتعلق بيومياته ومستقبل وطنه، فإن الواقع للأسف الشديد يشهد بعكس ذلك تماما، والسبب الشعور السائد عند فئات عريضة في المجتمع بغياب إرادة سياسية حقيقية لانتقال ديمقراطي يضمن الحريات وتتنافس من خلاله البرامج والأفكار.

ساهمت الأوضاع الأمنية الداخلية والمحيطة بالجزائر في تنمية القلق في نفوس الجزائريين، رغم التحصين الذي استفادوا منه بعد تجربة مريرة إبان فترة المأساة الوطنية ورغم رسائل التطمين التي يبعث بها رئيس الجمهورية للمواطنين بمناسبتي 3 ماي (اليوم العالمي لحرية التعبير) و22 أكتوبر، اليوم الوطني للصحافة الجزائرية.

لكن بين الخطاب والواقع هوة واسعة باستثناء إسقاط سجن الصحفي من قانون العقوبات، لأن الصحفيين يصطدمون يوميا بقرارات تصدر بطريقة غير رسمية وفي الظلام، تحذرهم من عواقب الاقتراب من ملفات تصنف على أنها حساسة وتمس بالمصلحة الوطنية، مثلما صار الحال مع الجرائم الاقتصادية أو انتقاد سياسة الحكومة أو فتح الباب أمام المعارضة للإدلاء بمواقفها وآرائها في وسائل الإعلام المختلفة. ولعل أكثر ما صدم محترفي الإعلام التصريحات المتكررة للمسؤولين الحكوميين الذين يتعاملون مع وسائل الإعلام بمنطق الفرز السياسي والخط الافتتاحي، مثلما حصل لـ"الخبر" مع الوزير الأول أحمد أويحيى الذي يصنف جريدة "الخبر" في معسكر المعارضة، علما أن المعارضين للحكومة والسلطة ينشطون بصفة قانونية في إطار قوانين الجمهورية وباعتمادات تصدرها وزارة الداخلية، وهو ما يفهم منه استمرار التضييق على الإعلام، خاصة لما يتعلق الأمر بقضايا وطنية مصيرية، مثل الانتخابات أو منصب القاضي الأول في البلاد.

ويعاني الصحفيون الجزائريون من مفارقة عجيبة يروج لها الخطاب الإعلامي الرسمي والقائمون عليه والأحزاب الموالية، وهي أن "الجزائر جزيرة للحرية والديمقراطية، ينتقد فيها رئيس الجمهورية والوزراء ولا أحد يتعرض للعقاب".

وإذا كان لهذا الكلام سند من الحقيقة، من باب الموضوعية، فإنه يبقى منقوصا من "الحق في محاسبة من تثبت إدانتهم" بالتقصير في أداء المهام أو التسبب في تعطيل مصالح المواطن والإضرار بمصالح الوطن، لأنه يحول الخطاب الرسمي إلى فوضى وإسقاط العقاب أي "اكتبوا ما تشاؤون وسنفعل ما نشاء".

ويعد هذا الوضع نتيجة حتمية لمنظومة إعلامية قائمة على ثالوث الدعاية والريع والفساد، وهو ثالوث يفسر بشكل جيد ما نحن فيه من تخبط وارتباك والأخطر حالة خوف من المستقبل جراء تحطيم رمزية القانون والدستور، كما أن هذا الثالوث اليوم لايزال قائما لكنه صار غير قادر على استيعاب كل الفاعلين فيه بسبب شح الموارد المالية وبسبب منافسة التلفزيونات الخاصة والمواقع الإلكترونية لصاحبة الجلالة، الصحافة الورقية، في ممارستها للدعاية لصالح فصيل من الفصائل السياسية داخل السلطة وخارجها، وبمختلف شبكاتها ودوائرها.

وعندما نتوقف عند مؤشرات سحب الصحافة الورقية في الجزائر، فإن أول ما يشدنا هو النسب الكبيرة في تراجع سحب العناوين اليومية، ولا نستثني من هذا التراجع أي عنوان صحفي، حيث يمس هذا الواقع اليوميات كثيرة السحب واليوميات الأقل سحبا. تراجع كبير لمعدلات سحب كل الصحف في الخمس سنوات الماضية، تراجع يتراوح بين 40 و60 بالمائة، وهي نسب تجد تفسيراتها في العديد من العوامل والأسباب.

ويمكن القول، بناء على خبراء الاتصال والإعلام، إنه من ضمن 149 يومية كانت في الساحة في 2015 لا يمكن أن تبقى وفي أحسن الحالات أكثر من 10 يوميات على أقصى تقدير في المقاومة الاقتصادية وفي الوجود لخمس سنوات قادمة، وإن هذه الصحف إن لم تتأقلم مع التحول الرقمي والاستعداد لتطوير نموذج اقتصادي يجمع بين استراتيجية تسويق الورقي مع الصيغة الرقمية، فإنه من المحتمل ألا تبقى إلا ست جرائد ورقية فقط.

ويمكن في هذا المجال تحديد أهم عوامل وأسباب هذه الأزمة وأهم تجلياتها في ثمانية عوامل أساسية، وهي ضعف عائدات الإعلانات والمنافسة الإشهارية غير النزيهة وغير الأخلاقية لبعض القنوات التلفزيونية الخاصة وسياسة الابتزاز والكيل المجاني لصحافة الأنترنت ومنافسة شبكات التواصل الاجتماعي وانتشار الهواتف الذكية، إضافة إلى تضاعف تكاليف إنتاج الصحف المكتوبة وتقليص العديد من قاعات التحرير الورقية لعدد الصحفيين والتأخر في دفع أجور الآخرين، ديون الجرائد لدى المطابع العمومية وأزمة شركات توزيع الصحافة الورقية وفشل قاعات التحرير الورقية في تحدي الانتقال نحو الرقمي، فضلا عن عجز استقطاب العناوين الكبرى للأقلام المحترفة بسبب الراتب الزهيد وكثرة الضغط والمتاعب.