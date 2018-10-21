كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد رغبة ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، في إبرام صفقة تبادلية مع فريق إنتر ميلان الإيطالي.

وقال موقع "Diario Goal"، أن ريال مدريد يخطط للاستغناء عن خدمات نجمه الكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في أوروبا والعالم، إضافة إلى دفع 40 مليون أورو مقابل الحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي قائد فريق إنتر ميلان.

وكان انتر ميلان قد طلب 100 مليون أورو مقابل التخلي عن إيكاردي، في عام 2017، بينما صرح المهاجم الأرجنتيني أكثر من مرة بأنه يشعر بالراحة في صفوف إنتر ميلان، وأنه يريد أن يسير على خطى أسطورة النادي مواطنه المدافع خافيير زانيتي. وتحدثت وسائل الإعلام خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية عن رغبة لوكا مودريتش في الانتقال إلى صفوف إنتر ميلان، وبعد ذلك، قامت إدارة ريال مدريد بمضاعفة راتب النجم الكرواتي.