تبقى ”فيلا” رئيس حكومة أسبق في الجزائر، معروف بخرجاته الإعلامية، تثير التساؤل في عاصمة الولاية بومرداس، فبالإضافة إلى موقعها قرب مقر الولاية تعتبر الوحيدة التي تم تجديدها بإضافة طابق رغم عدم تمكين المواطنين من رخص إضافة طابق علوي لحد الآن، في وقت كان الوالي الأسبق قد أثار القضية وعبر عن رفضه أن يكون المسؤول المعني صاحب امتياز، بإضافة طابق آخر على خلاف بقية المواطنين بالمنطقة. تجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية مازالت تمنع تسليم رخص بناء للمواطنين لبناء طابق علوي وحيد بوسط عاصمة الولاية.