قطع رئيس رابطة كرة القدم المحترفة الشك باليقين، بأن جعل من الوصول إلى كرسي سابقه محفوظ قرباج غاية وليس وسيلة لخدمة الكرة. فصاحبنا الذي ضبط، على ما يبدو، رزنامة السفريات مدفوعة الأجر على حساب الاتحادية بأكثر دقة من إعداد رزنامة المباريات، اختار الإقامة المريحة بعيدا عن صداع رأس البطولة ومشاكلها بالمال العام، فقد دفع عبد الكريم مدوار أعضاء مكتبه للموافقة على تكفل الرابطة بتسديد تكاليف كراء شقة له أرادها في نادي الصنوبر وليس في مكان آخر بالجزائر العاصمة، بقيمة 10 ملايين سنتيم شهريا، والصادم في رئيس ”رابطة الرحلات والأسفار” أنه يملك شقة بالأبيار تُسقط عنه حق الاستفادة من الإيجار على حساب الرابطة.