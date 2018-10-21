استنكر المجلس الوطني المستقل للأئمة الذي حضر، أمس، افتتاح الندوة الوطنية للإطارات في تلمسان، تصرف إطارات الوزارة معهم، حيث بمجرد انتهاء الجلسة الافتتاحية طلب من الأئمة الانصراف لأشغالهم، ولم يستفد هؤلاء لا من محاضرات ولا مناقشات غير الاستماع لكلمة الأمين العام للوزارة ووالي الولاية. وتساءل الأئمة، بمختلف الرتب، عن الغرض من دعوتهم إلى مثل هذه الندوة التي لا تعنيهم، وإنما تعني الإطارات المركزية ومديري الشؤون الدينية على مستوى الولايات، ورفضوا أن يكونوا ”ديكورا في قاعات اجتماعات المسؤولين”.