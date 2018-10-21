وقف، نهار أمس، منضوون تحت المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق المقاومين، أمام مقرات عدة بولاية البليدة، وتمكن غالبيتهم من مقابلة المسؤولين وتبليغهم بأرضية مطالبتهم، ودعوة السلطات العليا للعودة إلى طاولة المفاوضات والحوار، فيما كادت الوقفة الاحتجاجية ببراقي تعرف إنزالا في الوضع، لرفض مقابلة وفد عن المعتصمين.

وشكلت الوقفة الاحتجاجية في البليدة وبراقي بالجزائر العاصمة الاستثناء، حيث فضل الباتريوت الاعتصام أمام مقري الدائرة بالبليدة، والولاية المنتدبة في براقي، واستطاع فيها ممثلو الباتريوت تبليغ الوصاية بأرضية مطالبهم الاجتماعية والمهنية، إلا أن ممثليهم الزملاء في براقي وجدوا مانعا من مقابلة المسؤولين، وهو ما أثار حفيظتهم وهددوا بالتصعيد في حركتهم الاحتجاجية، متسائلين عن الحكمة من منع مقابلتهم والاستماع إلى رسالتهم المطلبية السلمية.