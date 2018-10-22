حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية اليوم الإثنين على ولاية تندوف، وأوضحت النشرية التي تمتد صلاحيتها من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا أن كمية الأمطار المتوقعة قد تتجاوز 25 ملم محلي.

من جهة أخرى نبهت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية على بعض الولايات الشرقية للبلاد. وأفادت خريطة اليقظة للأرصاد الجوية أن الولايات المعنية هي: عنابة ، الطارف، سوق أهراس وقالمة.

وتوقعت النشرية، أن تساقط الأمطار بهذه الولايات سيكون بداية من صبيحة اليوم إلى غاية السادسة مساء.