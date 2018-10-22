ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين حيث من المتوقع أت تعرف الأسواق شحا فور بدء تنفيذ العقوبات الأمريكية على صادرات الخام الإيرانية الشهر القادم.

وفي الساعة 07:00 بتوقيت الجزائر كان عقد أقرب استحقاق لخام برنت عند 79.99 دولار للبرميل مرتفعا 21 سنتا بما يعادل 0.3 بالمائة فوق إغلاقه السابق. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 22 سنتا أو 0.3 بالمائة فوق أحدث تسوية لها إلى 69.34 دولار للبرميل.

ويبدأ تنفيذ العقوبات الأمريكية على قطاع النفط في إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في الرابع من نوفمبر المقبل. وتحاول الولايات المتحدة وقف صادرات إيران النفطية لإجبار البلد على إعادة التفاوض على اتفاق بشأن برنامجه النووي.

كان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين قد صرح الأحد أنه سيكون من الصعب على الدول نيل استثناءات من العقوبات مقارنة مع الجولة السابقة تحت إدارة أوباما عندما حصلت عدة دول، وبخاصة في آسيا، على إعفاءات من ذلك. وفي يونيو اتفقت أوبك على تعزيز المعروض لتعويض التعطيلات المتوقعة في صادرات إيران. لكن وثيقة داخلية اطلعت عليها رويترز تشير إلى أن أوبك تجد صعوبة في زيادة المعروض إذ ترفع السعودية الإمدادات لكن في مواجهة انخفاضات بأماكن أخرى.