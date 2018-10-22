توفي شخصان مساء أمس الأحد في حادث مرور وقع بين بلديتي الجلفة و الشارف بولاية الجلفة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بولاية الجلفة أن أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمدينة الشارف (50 كيلومترا غرب الولاية) تدخلوا في حدود الساعة الرابعة مساء لأجل هذا الحادث المروري، الذي وقع بالجهة الغربية للولاية على محور الطريق الوطني رقم (46) في شطره الرابط بلديتي الجلفة والشارف بالمنطقة المسماة " شعبة بن كربوع ".

وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب شاحنة مما أسفر عن مقتل شخصين يبلغان من العمر ( 40 و38 سنة) ينحدران من مدينة الجلفة تم تحويلهما مباشرة لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى بلدية الشارف، من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث المميت.