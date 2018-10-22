استبعد وزير الطاقة السعودي أن يكون لدى المملكة القدرة على سد عجز بنحو 3 ملايين برميل في سوق النفط، مشيرا إلى أن بلاده قادرة على زيادة إنتاجها النفطي بواقع 1.3 مليون برميل يوميا.

وجاء تصريح الوزير السعودي خلال مقابلة أجراها مع وكالة "تاس" الروسية، نشرت تفاصيلها اليوم الإثنين، وقال: "لدينا عقوبات على إيران، ولا أحد يعلم كيف ستكون الصادرات الإيرانية. ثانيا، هناك تراجعات محتملة في دول شتى، مثل ليبيا ونيجيريا والمكسيك وفنزويلا".

وأضاف الوزير السعودي: "إذا اختفى ثلاثة ملايين برميل يوميا، فلا يمكننا تغطية هذا الحجم. لذا علينا استخدام الاحتياطيات النفطية"، مؤكدا أن بلاده قادرة على زيادة إنتاجها النفطي من 10.7 مليون برميل في اليوم إلى 12 مليون برميل.

وعندما سئل إن كان بوسع العالم تفادي العودة إلى سعر برميل النفط عند 100 دولار، قال الفالح: "لا يمكنني أن أعطيكم ضمانا، لأنه لا يمكنني التنبؤ بما سيحدث للموردين الآخرين".

وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط قد يكبح الاقتصاد العالمي ويوقد شرارة ركود، لكنه أضاف أنه في ظل دخول العقوبات المفروضة على إيران حيز التنفيذ بشكل كامل الشهر القادم فلا يوجد ما يضمن عدم ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف أن "معروض النفط العالمي قد يتدعم العام القادم بإمدادات من البرازيل وكازاخستان والولايات المتحدة، لكن إذا تراجعت دول أخرى، إضافة إلى التطبيق الكامل للعقوبات على إيران، فسنكون مستغلين لجميع الطاقات الفائضة".

وتتخوف الأسواق من حدوث عجز في معروض النفط العالمي مع تطبيق العقوبات الأمريكية على قطاع النفط في إيران، ثالث أكبر منتج في "أوبك"، وتطالب واشنطن منظمة "أوبك"، وخاصة الرياض، بزيادة الإنتاج لتفادي حدوث قفزات في أسعار النفط.