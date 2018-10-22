أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم الإثنين، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمر الحكومة بالتكفل "فورا" بالمواطنين المتضررين من آثار التقلبات الجوية الأخيرة التي مست بعض ولايات الوطن.

وأكد بدوي في كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة الوطنية حول تسيير مخاطر الكوارث الطبيعية، المنظمة تحت شعار "من أجل قدرة مجابهة أكبر" أن الرئيس بوتفليقة "أمر باتخاذ كل الإجراءات الاستعجالية من أجل محو آثار ما خلفته التقلبات الجوية الأخيرة التي مست بعض ولايات الوطن والتكفل فورا بالمواطنين المتضررين من آثار هذه التقلبات مع العمل على التحضير المسبق والجيد طوال السنة".

وأضاف الوزير في نفس السياق، أن رئيس الجمهورية "أعطى مهلة ستة أشهر من أجل تحيين الإستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية ورسمها لآفاق 2030 بالتوازي مع إستراتيجيات محلية خاصة بكل ولاية تأخذ بالحسبان خصوصيات كل منطقة ومخططات عمل قطاعية في نفس الفترة هدفها وضع حيز التنفيذ الإستراتيجية الوطنية تماشيا وتوصيات منظمة الأمم المتحدة في هذا المجال".

وأكد إن "قرارات الرئيس بوتفليقة ودعمه الكبير لهذه الندوة يعتبر خارطة طريق للمشاركين الذين عليهم تحري واقع الميدان عند صياغة توصياتهم الخاصة بالإستراتيجية وجعل موضوع الوقاية من مخاطر الكوارث وتسييرها ضمن

المنظور العادي للتسيير مركزيا أو محليا مع إبراز دور المجتمع المدني والمواطن خاصة باعتباره فاعلا مهما في هذه المعادلة المعقدة عبر سلوكه الحضاري تجاه محيطه وبيئته"