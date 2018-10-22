ألقت الشرطة المصرية القبض مساء الأحد على مؤلف كتاب بعنوان "هل مصر بلد فقير حقا" لخبير اقتصادي يتناول سياسات بلاده في هذا المجال، بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وأوقف عبد الخالق فاروق، وهو خبير اقتصادي، بعد بضعة أيام من تقارير إعلامية عن مصادرة مسودة كتاب من تأليفه بعنوان "هل مصر بلد فقير حقا" يحتوي انتقادا للسياسات الاقتصادية للحكومة.

ولم يكن في الإمكان الحصول على تعليق من الناطق الرسمي باسم الداخلية المصرية، وأكد المصدران الأمنيان أن الشرطة ألقت القبض على فاروق بناء على أمر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، ولم يتسن كذلك الوصول لمكتب النائب العام أو ناشر الكاتب للتعليق على ذلك في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

وقالت نجلاء سلامة زوجة فاروق لوكالة "رويترز" إن رجال الشرطة الثلاثة الذين أخذوه من منزله في إحدى ضواحي القاهرة أبلغوه أنهم يوقفونه بسبب هذا الكتاب.

وعرفت مصر منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطة في 2014 حملة على المعارضين يصفها ناشطون بأنها غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث.