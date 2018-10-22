توفي 8 أشخاص وأصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء حوادث مرور وقعت خلال 24 ساعة الأخيرة في بعض المناطق من الوطن.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية اليوم الإثنين، أن أثقل حصيلة سجلت بولاية الجلفة، بوفاة شخصين على إثر انحراف شاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بلدية زفران.

ومن جهة أخرى، تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية قسنطينة من أجل نقل جثة طفل إلى المستشفى المحلي متوفي غرقا ببركة مائية، في حين تم إنقاذ طفل آخر من الموت بالمكان المسمى المدينة الجديدة علي منجلي، بلدية الخروب.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية غليزان من أجل إسعاف 48 شخصا ضحايا تسمم غذائي خلال عرس بالمكان المسمى دوار أولاد زياني ببلدية زمورة، وكذا 22 شخصا أخر أصيبوا بحمى وآلام في البطن نقلوا من قبل ذات المصالح إلى المستوصف المحلي.