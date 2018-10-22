أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ، اليوم الإثنين ، أن مفرزة مشتركة للجيش الوطني ، أوقفت أمس الأحد بولاية تيسمسيلت ، عنصري دعم للجماعات الإرهابية.

وأضاف البيان، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي كشفت ودمرت، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة عين الباردة، بلدية بني فضالة، ولاية باتنة ، مخبأين للإرهابيين وثلاث قنابل تقليدية الصنع.

من جهة أخرى وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام (14) مهربا وسبع 07 مركبات رباعية الدفع و5.4 أطنان من المواد الغذائية، بالإضافة إلى معدات تنقيب عن الذهب وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية.