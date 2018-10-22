أحبطت شرطة الحدود على مستوى مطار هواري بومدين الدولي محاولة تهريب 48350 أورو و 26600 دولار أمريكي، كانت بحوزة رعية أجنبي متوجها نحو الدوحة ، حسب ما أفاد به اليوم الإثنين بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية تمت إثر توقيف الرعية الأجنبي ببهو المطار، أثناء محاولته مغادرة التراب الوطني نحو الدوحة

، وبحوزته هذا المبلغ المالي من العملة الصعبة دون التصريح به ، حيث كان مخبأ بإحكام داخل حقيبته.

و تمت مصادرة المحجوزات وتقديم المعني أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا بتهمة مخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.