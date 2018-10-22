عثرت الشرطة التركية، اليوم الإثنين، على سيارة دبلوماسية تابعة للقنصلية السعودية في إسطنبول موقوفة بالمرآب بعيدا عن مبنى البعثة، في إطار التحقيق في مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.

وذكرت وسائل الإعلام التركية الرسمية أن لوحة أرقام السيارة المركونة في أحد المواقف الخاصة بحي سلطان غازي بالمدينة تؤكد أنها تابعة للقنصلية السعودية وهي مماثلة لتلك التي تمت مشاهدتها أمام مقر البعثة الدبلوماسية يوم اختفاء خاشقجي.

وسبق أن ذكرت مصادر مسؤولة عدة بشكل غير رسمي أن فريقا أمنيا سعوديا وصل إلى إسطنبول يوم اختفاء خاشقجي يقف وراء مقتله وفي محاولة لإخفاء آثار الجريمة قام عناصر الفريق بلف جثة الصحفي في سجادة وإخراجه من داخل مبنى القنصلية ليتم بعد ذلك تسليمه لـ"متعاون محلي" كلف بالتخلص من الجثمان.