أكد متحدث رسمي ليبي اليوم الإثنين دعم رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج الكامل لتوحيد المؤسسة العسكرية ومتابعته لهذا المسار التفاوضي الهام بشكل مستمر مع ضباط الجيش التابعين لحكومة الوفاق الليبية.

ونقل محمد السلاك، الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، تشديد فايز السراج على التوصل إلى الاتفاق النهائي لتوحيد المؤسسة العسكرية، والذي يستوجب "توضيح وضع السلطة المدنية المتمثلة في القائد الأعلى للجيش وصلاحياته".

وأشار إلى أن المفاوضات مازالت مستمرة إلى حين الوصول إلى اتفاق بهذا الخصوص مؤكدا أن توحيد المؤسسات ولا سيما السيادية منها، لا يمكن فصله عن الحل السياسي الشامل. وفيما يخص الترتيبات الأمنية، أكد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي الانتهاء من وضع الخطة النهائية الخاصة بالترتيبات الأمنية ودخولها حيز التنفيذ بالتشاور والتنسيق مع الأطراف كافة.

أما فيما يتعلق بالملف السياسي، نقل السلاك تأكيد فايز السراج "استمرار الإصلاحات السياسية عبر تعديل وزاري قادم استكمالا لما جرى من تعديلات في الفترة الماضية".وأضاف أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية تلقى دعوة رسمية من نظيره الإيطالي لحضور مؤتمر "باليرمو" الذي سيعقد يومي 12 و13 من شهر نوفمبر القادم بإيطاليا بشأن الأزمة الليبية، مؤكدا التزام السراج بضرورة الخروج بنتائج إيجابية ملموسة تترجم إلى خطوات عملية على الأرض، تفضي إلى تسوية سياسية شاملة لحل الأزمة.