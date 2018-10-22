أصيب 12 عسكرياً مغربياً وتعدّ إصابات بعضهم خطرة، لدى محاولتهم منع مهاجرين توفي أحدهم، من تسلق السياج الفاصل عن مدينة مليلية الجيب الإسباني في شمال المغرب، بحسب ما أفادت الإثنين وزارة الداخلية المغربية.

وكانت السلطة المحلية في مليلية قالت الأحد أن مهاجرا توفي وأصيب 19 آخرون بجروح أثناء محاولة عبور السياج إنطلاقا من مدينة الناظور شمال المغرب. ومن نحو 300 تمكن 200 تقريباً من عبور السياج والمرور إلى مليلية، بحسب السلطات الاسبانية.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم توقيف 141 مهاجرا أثناء هذه العملية بدون تقديم عدد دقيق لمن حاولوا العبور إلى مليلية. وأضافت في بيان "قررت السلطات المغربية ترحيل جميع المشاركين في عملية الاقتحام هذه صوب بلدانهم الأصلية، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل".