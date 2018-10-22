أعرب رئيس أهلي برج بوعريريج أنيس بن حمادي اليوم الإثنين عن استغرابه لما وصفه بـ"تضخيم وتهويل الأحداث" التي أعقبت مباراة التي جمعت فريقه يوم السبت الماضي بمولودية الجزائر برسم الجولة الـ11 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وقال رئيس أهلي برج بوعريريج في ندوة صحفية عقدها بملعب 20 أوت 1955:"إن ما تم تداوله فيما يتعلق بما أعقب المقابلة في بعض وسائل الإعلام الخاصة وكذا وسائل التواصل الاجتماعي قد تم تضخيمه". وأضاف في ذات السياق:"نحن كإدارة نأسف لما حدث عقب المقابلة التي كانت متلفزة والتي جرت في روح رياضية كبيرة وتنظيم محكم طيلة 95 دقيقة وأؤكد أن ما حصل تم تضخيمه كون لاعبي الفريق المنافس لم يصيبوا بأي أذى رغم اجتياح بعض المناصرين للميدان بعد استفزاز لاعبي المنافس لهم".

وقال أيضا:" حقيقة ما جرى أن بعض لاعبي مولودية الجزائر وبعد نهاية المباراة توجهوا نحو مناصريهم، ومنهم من استفز بعض مناصري أهلي برج بوعريريج الذين اجتاحوا الميدان، وأن اللاعب حشود أثناء محاولته تسلق السياج الحاد الذي يفصل بين الملعب والمدرجات أصيب في يده ولم يتم الاعتداء عليه لا بخنجر ولا بما يشبه ذلك" كون مسؤولي التنظيم قاموا -حسبه- بواجبهم قبل المباراة من خلال التفتيش الدقيق للمناصرين. وأضاف:"سمحنا بفتح الأبواب أمام مناصري الفريق الزائر الذين لم يقتنوا تذاكرهم وتمكينهم من مناصرة فريقهم إيمانا منا بحسن الضيافة والروح الرياضية التي أؤكد مرة أخرى أنها سادت كل أطوار المباراة".

وأشار في الأخير إلى أن إدارة فريقه قد قدمت تقريرا مفصلا حول كل صغيرة وكبيرة للرابطة الوطنية لكرة القدم فيما يتعلق بالمباراة معربا كذلك عن ثقته الكبيرة في أن كل المتسببين في تلك الأحداث سيعاقبون بشدة.