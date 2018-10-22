شهدت بعض ثانويات ولاية تيزي وزو، هذه الأيام، عزوف التلاميذ عن الالتحاق بمقاعد الدراسة للمطالبة بتدخل السلطات لجعل تدريس اللغة الأمازيغية إجباريا، كما هو الحال للغة العربية.

حسب مصادر متطابقة فإن هذه الحركة الاحتجاجية التي انطلقت من ثانوية بني زمنزر منذ حوالي أسبوع قد انتقلت عدواها إلى ثانويات أخرى بكل من معاتقة، الأربعاء نايث إيراثن، مقلع، عين الحمام، واضية، وآخرها كان اليوم بتيزي نثلاثة التي شهدت خروج التلاميذ في مسيرة باتجاه واضية مشيا على الأقدام. ويطالب المحتجون السلطات العليا في البلاد إلى التدخل لجعل تدريس اللغة الأمازيغية إجباريا على كل الجزائريين بصفتها لغة رسمية ووطنية.

وحسب المصادر نفسها فإن رفض بعض التلاميذ بولايات أخرى دراسة اللغة الأمازيغية كان وراء رد فعل هؤلاء التلاميذ المضربين المتذمرين من هذا الموقف تجاه الأمازيغية.