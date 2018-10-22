حجزت مصالح الجمارك الجزائرية على مستوى المركز الحدودي، نهاية الأسبوع الفائت، 7483 قرص أثناء القيام بإجراءات تفتيش مسافرين اثنين قادمين إلى الجزائر من تونس في الجوار، بينما العملية الثالثة تمثلت في حجز مبلغ بالعملة الصعبة قدره 5100 أورو.

وجاءت هذه العمليات بعد سلسلة المحجوزات السابقة التي فاقت 50 ألف قرص من مختلف الأنواع خلال شهر أكتوبر الجاري. وحسب ضابط بالجمارك، فإن الحدود الغربية تشكل مصدرا للتدفق اليومي للمخدرات، بينما أضحت الجهة الشرقية مصدرا لتدفق المؤثرات العقلية التي تباع بالجملة بالصيدليات التونسية دون الحاجة إلى وصفات طبية، ما جعلها في متناول وتداول عصابات الإجرام المنظم.