أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غريت اليوم الإثنين بالوادي عدم وجود أي تغيير في امتحان شهادة نهاية التعليم الثانوي هذا العام، مضيفة أن الوزارة ستسعى إلى تحسين الأسئلة.

وأوضحت الوزيرة لدى تفقدها النشاط التعليمي بمؤسسات تربوية بعدة بلديات في إطار الزيارة التي تقوم بها إلى الولاية أنه سيتم إدراج التقييم المستمر في 2020 للمقبلين على اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا وهو التقييم الذي يشمل تلاميذ السنتين الثانية والثالثة من التعليم الثانوي، مضيفة في نفس السياق أن دائرتها الوزارية تسعى إلى تحسين أسئلة البكالوريا.

من جهة أخرى كشفت بن غبريت أن دائرتها الوزارية "بصدد إعداد خارطة للقضاء على مشكل الاكتظاظ بأقسام السنة أولى والثانية بالطور الابتدائي على المستوى الوطني، وهو المسعى الذي يهدف إلى تحسين التحصيل المعرفي والبيداغوجي للتلميذ فضلا على ضمان الحفاظ على استقرار وراحة المعلم خلال أداء رسالته التربوية". كما تحدثت بن غبريت أيضا عن إعداد خطة لدعم المتأخرين دراسيا وهي العملية التي ترتكز على مساهمة المعلم الذي يكلف بإحصائهم و يتطوع ببرمجة دروس دعم لفائدتهم بما يسمح بتدارك مشكل التأخر الدراسي لدى هذه الفئة من المتمدرسين. وأبرزت كذلك ضرورة إعطاء أهمية قصوى لدروس المعالجة في مادتي العربية والرياضيات الموجهة للتلاميذ الذين يعانون من نقص في التحصيل بهاتين المادتين بمرحلة التعليم الابتدائي، كما تحدثت عن أهمية تكثيف التقويم التشخيصي لتجنب إعادة السنة الدراسية للتلميذ بالطورين الابتدائي والمتوسط.