استدعت مؤخرا العمادة الوطنية للأطباء، أعضاء مجلسها الوطني، لعقد اجتماع عمل يوم الجمعة القادم، من أجل الوقوف على آخر التحضيرات الخاصة بانتخابات التجديد النصفي المقررة يوم 15 نوفمبر الداخل. في حين شدّد رئيسها على منع ترشح كل من يتقلدون أي مسؤوليات سياسية أو إدارية أو نقابية طبقا للقانون، "موجها معارضي هذا الإجراء إلى الطعن أمام مجلس الدولة".

وبلغة مباشرة وصريحة، دافع الدكتور بقاط بركاني محمد، رئيس العمادة الوطنية للأطباء، في تصريح أدلى به لـ"الخبر" الإثنين، عن الإجراءات القانونية الخاصة بقطع الطريق أمام أي ترشيحات في انتخابات التجديد النصفي الخاصة بشريحة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، تخص كل من يتولون مسؤوليات نقابية أو سياسية أو إدارية، مضيفا بأن "هكذا إجراء يمنح استقلالية كبيرة لمجالس أخلاقيات هذه المهن، ويحصنها من أي ضغوطات خارجية محتملة"، مردفا بالقول "إذا كان هناك أشخاص أو مجموعات تعترض على هذا الخيار القانوني، فليتقدموا بطعون مؤسسة أمام اللجنة الوطنية المشرفة على تحضير الانتخابات، فضلا عن مجلس الدولة".

وحسب ذات المتحدث، فإن "عمادة الأطباء سجلت لحد الساعة ترشح أكثر من 200 طبيب ينشطون على مستوى القطاع العمومي والخاص، للتنافس حول عضوية 12 مجلسا جهويا متوزعا عبر الوطن، ستخضع تشكيلاته لانتخابات التجديد النصفي منتصف شهر نوفمبر"، مضيفا بأن "الاجتماع الأخير للمجلس للوطني سيدرس آخر الروتوشات الخاصة بالعملية على غرار تحديد أماكن الاقتراع التي ستشمل كل ولايات الوطن، مع إمكانية تعددها في الولايات الكبيرة".

وعلى صعيد آخر، اعتبر رئيس العمادة التصريحات الأخيرة لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات التي وجه من خلالها الدعوة إلى جميع محترفي القطاع، للمشاركة في صياغة النصوص التطبيقية الخاصة بقانون الصحة الجديد، بالأمر الإيجابي، مضيفا بأن "عمادة الأطباء على استعداد تام لطرح اقتراحاتها المتعلقة بالمسائل الجوهرية التي تخص هذه النصوص، وفي مقدمتها ممارسة الطب، وقانون أخلاقيات المهنة، لاسيما وأن القانون المذكور لا يزال يتضمن بعض المسائل الخلافية التي تحتاج إلى تقويم".

للإشارة، فإن مسألة رفض ترشح بعض الأشخاص في انتخابات التجديد النصفي، أثارت في الأسابيع القليلة الماضية احتجاجات كبيرة، في ضوء استنكار بعض النقابيين محاولات حرمانهم من تبوؤ العضوية في مجالس أخلافيات المهنة، معتبرين ذلك مساسا بالحقوق الشرعية المخولة قانونا وبمبدأ تكافؤ الفرص.