هناك تبادل أدوار في ذكرى اليوم الوطني للصحافة، نائب عن الأرندي يشتم صحفي، وزميل آخر من نفس الحزب لا يجد حرجا في إرسال تهنئة بمناسبة هذه الذكرى، ما يطرح سؤال كبير، أي صحافة يريد هذا النظام، صحافة تقول الحقيقة أو نصف الحقيقة أو صحافة تصفق للباطل وتغطي على الفساد وتدير ظهرها للحرية والاحترافية.

مثلما شهدت العديد من الصالونات، صورا لتكريم صحفيين وتوزيع ورود وشهادات بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف ليوم 22 أكتوبر من كل سنة، شهدت ميادين أخرى في دار الصحافة الطاهر جاووت أو ساحة حرية التعبير في شارع حسيبة بالعاصمة، وقفات احتجاج على تدهور حالة المهنة، وأخرى تضامنا مع زملاء صحفيين مسجونين. التناقض واضح، هناك مساحيق ماكياج تريد القول إن حرية التعبير والصحافة معززة مكرمة في هذه الديار، ودليلهم في ذلك ربما وجبة غذاء أو شهادة ورقية أو حتى باقات ورد قدمت بالمناسبة للصحفيين المكرمين بالمناسبة من قبل أجهزة الدولة. وفي المقابل صورة يراد طمسها، فيها ضغوط وتهديد ووعيد للحيلولة دون الاقتراب من مصادر المعلومات وأخرى تستعمل الإشهار كسيف لقطع أرزاق من يتجرأون على تخطي الخطوط الحمراء الموضوعة خارج الدستور والقانون لحماية الفساد والمفسدين ووأد الحقيقة.

لم يعد الصحفيون يجرون إلى المحاكم في قضايا القذف والشتم، بل أضحى الصحفي في ظل "شرعية الواقع" يعاقب يوميا على المباشر فقط، لأن ما كتبه كحقيقة لم تعجب هذه الجهة أو تلك أو أن ما كشفه من أخبار عن فساد أو اختلاس للمال العام مصنف في خانة "سر لا يباح به" للرأي العام، وبالتالي يأتيه التهديد والوعيد وحتى ملاحقته بالهراوات. لقد ظل اجتهاد السلطة دوما منصبا ليس عن كيفية بناء وتطوير الصحافة في هذه البلاد وتقوية ساعدها واحترافيتها ورأس مالها البشري، بل كل يوم تستعمل فيه حيلة ومطبا من أجل شيطنة الصحافة لدى الرأي العام، فالذي يفشل في مهمته السياسية يعلّق الشماعة على الصحافة التي تآمرت عليه، ومن لا يحسن فن الخطابة لحشد أتباع حزبه، يتهم الصحافة بالتزييف والتحريف لأقواله وتصريحاته، ومن تعرت عورته وظهر حبل كذبه القصير، لا يجد حرجا في إضافة كذبة جديدة، أن الصحافة هي السبب في أزمة البلد وفي سقوط برميل النفط وفي تشويه صورة الجزائر في الخارج وهي ... وهي ...

لكن هذا الإضعاف للصحافة ماليا وبشريا واحترافيا مع سبق الإصرار والترصد، وآخره قيام الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 بخنق عمليات الإشهار والسبونسور، فتح المجال لوسائل التواصل الاجتماعي لتملأ الفراغ، ألم يقولوا إن الطبيعة تكره الفراغ، ولكن بين الصحافة التقليدية الاحترافية التي تقدس الموضوعية وتتحرى معلوماتها من أكثر من مصدر وغربلتها قبل نشرها، وبين وسائل التواصل الاجتماعي من الفايسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها التي تعج ليس فحسب بـ "الغث والسمين" و"الأخبار الكاذبة" ولكن أيضا في صعوبة تحديد كاتبها وناشرها والمستفيد منها والمقتات بها والمسؤولية فيها، فإن الذين راهنوا على التخلص من الصحافة الأم وعملوا بشتى الوسائل لكسر مصداقيتها في أي مستوى كانوا، ساهموا من حيث لا يدرون أو يدرون في خلق "أبواق" بديلة لا تبقي ولا تذرّ، بما فيها من تلفيق وذبح وسلخ وافتراء لا تهدّد بانهيار القيم والأخلاق بل بزوال دول ومجتمعات، لأن هذا العالم الافتراضي لا يمكن التحكم فيه مهما كانت القوانين، لأن وراءه جيوش مجنّدة وميزانيات ضخمة أعدّتها الدول العظمى للهيمنة والسيطرة، مهمتها التحريض والفوضى وإشاعة الحروب والمآسي. لقد ساهمت الدول المتسلطة بمحاصرتها للصحافة الاحترافية والسعي لوأدها بالتضييق والخنق باحتكار الإشهار ومصادر المعلومات والغلق، إلى توجيه الرأي العام لمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي التي يصعب التحكم فيها أو تدجينها، وبالتالي شجعت البديل الافتراضي القاتل على حساب صحافة الواقع.