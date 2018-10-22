نفذ المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "الكناباست"، تهديداته التي أطلقها منذ أكثر من أسبوع، بدخول مكتبه الولائي للجزائر وسط في إضراب شمل 60 بالمائة من المؤسسات التربوية، مرفوقا باعتصام أمام مديرية التربية، في الوقت الذي هدد بعقد مجلسه الوطني قريبا واتخاذ خطوة تصعيدية إذا لم تسارع وزارة التربية الوطنية في حل المشاكل العالقة عبر الولايات.

وحسب تصريحات المكلف بالإعلام للكناباست، مسعود بوديبة لـ"الخبر"، فإن الأساتذة بمختلف الأطوار أغلبها من الثانويات ضربوا، أمس، موعدا مع وقف العمل لأول مرة منذ انطلاق الموسم الدراسي، وأرفقوا احتجاجهم باعتصام أمام مديرية التربية للمطالبة بحقوقهم المهضومة التي أدى تراكمها وعدم إيجاد حلول لها في اختيارهم للاحتجاج كآخر وسيلة للضغط.

وأوضح بوديبة أن هذه الخطوة جاءت بعد أن أودع التنظيم إشعارا بالإضراب يوم 13 أكتوبر 2018، وبعد لقاء مع مدير التربية في 19 من نفس الشهر بناء على طلب منه، وخرج الاجتماع، يضيف ذات المسؤول، باستمرار" تعنت مدير التربية للجزائر وسط، وتهربه من موافاة التنظيم بالقوانين التي استند إليها للتحويلات التي مست الأساتذة، ناهيك عن لجوئه إلى استعمال أساليب تهديدية استفزازية بدلا من خلق أجواء تهدئة تساعد في حل القضايا المطروحة، بالإضافة إلى الإصرار على الإساءة للأساتذة من قبل مديرية التربية ورفضها المطلق إيجاد حلول للمطالب المرفوعة، ما أزم الوضع وفرض الانسداد، وعدم تسوية الملفات العالقة التي تسببت في حالة انسداد واسعة، يضيف ذات المسؤول.

وبعد هذا الاحتجاج، يجتمع اليوم المكتب الولائي لتقييم الإضراب وتحديد الخطوة المقبلة التي سيكون فيها التصعيد خيارهم الوحيد؛ إذا لم يكن رد مدير التربية على المطالب بشكل جدي ويحترم الشريك الاجتماعي الذي يعمل على الحد من دوره في المؤسسات التربوية.

وعن مصير هذه الاحتجاجات، قال بوديبة إن ما سجلته مديرية التربية للجزائر وسط تعيشه معظم ولايات الوطن، والتقارير التي يستلمها التنظيم يوميا من الولايات تكشف عن وضع مسدود بأغلب المؤسسات التربوية، وعلى رأس هذه المشاكل عدم إشراك النقابات في مواضيع تهم الأساتذة، ومحاولة تهميشهم بأي طريقة، وهو الأمر الذي يرفضونه جملة وتفصيلا. ودعا الوزارة إلى عدم تكرار أخطاء السنة الماضية وإعطاء أوامر لمديري التربية بفتح قنوات الحوار للتوصل إلى اتفاق حول المطالب المرفوعة، لأن استمرار هذه الأجواء دون تدخل الوصاية سيرغمهم على عقد مجلس وطني لتحديد تواريخ وأشكال الاحتجاجات الوطنية، يضيف بوديبة.