رغم جميع البرامج التي أطلقتها الحكومة في مجال تطوير الصناعات الصيدلانية والإعلان عن مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع المؤسسات والشركات الأجنبية المتخصصة، إلا أن الأرقام الرسمية تكشف عن عدم قدرة الإنتاج الوطني من الدواء والمواد الصيدلانية على تغطية الطلب والاحتياجات الوطنية وتواصل التبعية، بناء على ذلك، إلى الاستيراد من الخارج.

في هذا الشأن، اعترف وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، بضعف تغطية الإنتاج الوطني من المواد الصيدلانية للطلب المحلي، إذ في وقت كانت التصريحات الرسمية قبل حوالي سنتين تتوقع بلوغ نسبة 75 في المائة سنة 2018 (أي بعد سنتين من التصريحات) من خلال تشجيع الأدوية الجنيسة والتقليص من عمليات الاستيراد، عبر منح الأولوية للمنتوج المحلي، يأتي تصريح يوسفي ليكشف أن هذا الفرع الصناعي لا يغطي سوى ما بين 40 إلى 45 في المائة من الطلب المحلي، وبالتالي فإن الجزائر بحاجة إلى استيراد ما يقارب 60 في المائة من الخارج، وهو الأمر الذي يشكل عبئا إضافيا على الخزينة العمومية.

وقال المسؤول الأول عن قطاع الصناعة إن الفرع يضم 164 مؤسسة تنشط في هذا المجال، وأشار إلى أنها تساهم في خلق حوالي 9000 منصب شغل، مشددا على ضرورة بذل جهود مضاعفة لتطوير وترقية أداء هذا القطاع، كما هو الشأن بالنسبة لعامة قطاع الصناعة الكيماوية، لاسيما أنّ رقم أعمال هذا الفرع في القطاع العمومي يقدر بـ27 مليار دولار.

وفي هذا الإطار، دعا الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين السلطات العمومية، في وقت سابق، إلى ضرورة مراجعة سياسة أسعار المنتجات الصيدلانية، مؤكدا أنه بإمكان المتعاملين الصناعيين المحليين تغطية الاحتياجات من الأدوية في حدود 70 في المائة آفاق 2019، واقترحت المنظمة عقدا لتطوير الصناعة الصيدلانية في الجزائر يهدف إلى الانتقال إلى 70 في المائة من تغطية الاحتياجات من الأدوية.

وذهب الاتحاد في مقترحه إلى الاعتقاد بأن العقد الخاص بتطوير الصناعة الصيدلانية سيعرضه على الوزير الأول أحمد أويحيى من أجل ترجمة الهدف المتمثل في تغطية 70 في المائة من احتياجات الأدوية آفاق 2019، على اعتبار أن تغطية الاحتياجات الوطنية قد انتقلت من 28 في المائة سنة 2006 إلى 45 في المائة سنة 2016، فيما سجّل حجم الإنتاج ارتفاعا خلال الفترة نفسها من 473 مليون دولار إلى 1.8 مليار دولار، ما يمثل تطورا سنويا يناهز 9.3 في المائة، بالموازاة مع اقتراح الهيئة ذاتها سياسة أسعار تكون مثمنة للمنتجات الصيدلانية وليس رفعا فوضويا للأسعار، من خلال إعادة النظر في الأسعار، حسب المعطيات الاقتصادية، لاسيما التضخم، مع الأخذ بالحسبان قيمة العملة المحلية مقارنة بالعملة الصعبة.

وندد متعاملو الصناعة الصيدلانية بالعراقيل البيروقراطية الكبيرة التي تواجه تطوير هذا القطاع وتحقيق النتائج المقررة في إطار البرامج المسطرة من قبل الجهات المسؤولة وبالتعاون مع الشركات المتخصصة في صناعة الدواء والمواد الصيدلانية، وهو الأمر الذي يتكيّف مع التوجهات العامة للحكومة، الرامية إلى تخفيض فاتورة الاستيراد بشكل عام، إذ أن فاتورة استهلاك الأدوية في الجزائر التي تقدر حاليا بـ2.4 مليار دولار مرشحة للارتفاع سنة 2019 إلى 5 ملايير دولار حسب توقعات الشركات العالمية المتخصصة، الأمر الذي يستدعي إيجاد السبل الكفيلة لضمان التوازن مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتكفل الأمثل بالمواطن الجزائري.