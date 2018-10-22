أصدرت الرابطة المحترفة لكرة القدم اليوم الإثنين عقوبات ثقيلة ضد أهلي برج بوعريريج على خلفية أحداث اللقاء الذي جمعه بنادي مولودية الجزائر في إطار الجولة 11 من البطولة.

وسيتم حرمان النادي البرايجي من جمهوره في أربع لقاءات اثنان منها خارج الديار، إضافة إلى غرامة قدرها 400 ألف دج بسبب الأحداث التي وقعت السبت الفارط، حسب بيان الرابطة. كما عاقبت الرابطة كل من الحارسين فوزي شاوشي من جانب البرج والحارس فريد شعال من جانب المولودية بالإيقاف لثلاث لقاءات نافذة مع غرامة تقدر بـ60 ألف دينار على خلفية تسببهما في أحداث الشغب، وهو نفس الأمر للاعب البرج توهامي الذي عوقب بالإيقاف لثلاث لقاءات منها واحدة غير نافذة مع غرامة تقدر بـ60 ألف دينار.