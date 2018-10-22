توفيت سيدة ورضيعها بعد أن دهسها قطار الضاحية بين البليدة والعاصمة، في حدود الساعة السابعة من مساء اليوم، فيما نجت ابنتها، والتي دفعتها والدتها بعيدا عن طريق السكة، مضحية بنفسها.

وأفاد شهود عيان لـ "الخبر"، أن الحادث المأساوي وقع حينما كان القطار في طريقه باتجاه الجزائر العاصمة، بالنقطة المرورية بحي سيدي عبد القادر وسط المدينة، التقى مباشرة بالضحية وبحضنها رضيعها وابنتها تمسك بيدها، وهي تحاول عبور خط السكة، للوصول إلى مسكنها العائلي، حيث حاولت الأم الضحية أن تتجنب القطار لكنها فشلت، لتقوم في حركة سريعة بدفع ابنتها منقذة إياها من الموت.

هذا وسارع عناصر الإنقاذ لنقل الضحيتين، والعناية بالبنت الناجية، وسط حشد من المارة والجيران المصدومين.