أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين أن واشنطن ستخفض المساعدة التي تقدمها إلى غواتيمالا وهندوراس والسلفادور التي يتهمها بأنها لم تكن قادرة على "منع الناس من مغادرة دولهم للقدوم بشكل غير شرعي إلى الولايات المتحدة".

وقال دونالد ترامب يوم الإثنين إنه أبلغ الجيش وسلطات الحدود الاتحادية أن قافلة المهاجرين المتجهة إلى الولايات المتحدة من أمريكا الوسطى حالة طوارئ وطنية. وقال ترامب على تويتر ”من المحزن أن الشرطة والجيش المكسيكيين غير قادرين على وقف القافلة المتجهة إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة“. وأضاف ”لقد نبهت قوات حرس الحدود والجيش إلى أن هذه هي حالة طوارئ وطنية“.

وكتب أيضا ”لم تكن غواتيمالا وهندوراس والسلفادور قادرة على القيام بمهمة منع الناس من مغادرة بلادهم والقدوم بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة. سوف نبدأ الآن في تقليص المساعدات الخارجية الهائلة التي تُمنح لهم“.

واحتشد الآلاف من المهاجرين، أغلبهم من هندوراس، في مدينة تاباتشولا الحدودية المكسيكية في مطلع الأسبوع بعد وصولهم سيرا على الأقدام من حدود غواتيمالا في تحد لتهديدات ترامب بغلق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك إذا تقدموا، وكذلك تحذيرات من الحكومة المكسيكية.

و أعلن المتحدث المساعد باسم الأمم المتحدة فرحان عزيز حق أن "قافلة" المهاجرين من أمريكا الوسطى المتجهة إلى الولايات المتحدة تضمّ أكثر من سبعة آلاف شخص، بحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة. وصرّح في مؤتمره الصحافي اليومي أن "القافلة تضمّ 7233 شخصاً، معظمهم ينوي مواصلة السير نحو الشمال" مشيرا إلى ضرورة أن "يتمّ التعامل معهم باحترام وكرامة". وأوضح فرحان عزيز حق أن المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحرّكتا من أجل تقديم المساعدة لهؤلاء المهاجرين.