اقتصرت زيارة السفير الأمريكي جون ديروشر، زوال أول أمس، إلى سكيكدة، على زيارة جناح الألبسة التقليدية بالنزل البلدي للمدينة، حيث أبدى إعجابه باللوحات الزيتية المعروضة ووقف مطولا أمام لوحة للفنان العالمي “رافائيلي”، وهي اللوحة الوحيدة التي لم ترحل إلى فرنسا بعد الاستقلال ضمن سلسلة من اللوحات لنفس الفنان معروضة في متحف باريس، وقد منح رئيس البلدية للسفير الأمريكي لوحة رمزية تمثل المجتمع السكيكدي.

من جهته، أهدى السفير لرئيس البلدية صورة للبيت الأبيض، لكنها بلون أزرق، حيث قال السفير لرئيس البلدية: “هذه الصورة للبيت الأبيض لكنها زرقاء في واقع الأمر” وهو ما ترك الأمر مبهما وسط الحضور. للإشارة، فقد زار السفير الأمريكي، أمس، في اليوم الثاني لنزوله ضيفا على ولاية سكيكدة، مركب تكرير البترول.