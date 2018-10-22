شوهدت الرؤوس الكبيرة في المجلس الشعبي الوطني المحسوبة على الأفالان وهي تتوجه إلى مديرية شؤون النواب. إلى هنا كل شيء عادي، لكن الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات هو السبب الذي دفعهم للهرولة إلى هذه المديرية. وحسب مصادر مؤكدة من داخل البرلمان، فقد كان فحوى سؤال النواب، الذين تصدروا الصفحات الأولى للجرائد ونشرات أخبار القنوات التلفزيونية بمناسبة أزمة البرلمان، هو مقدار نسبة التقاعد التي سيحصلون عليها لو يقرر رئيس الجمهورية حل البرلمان! علما أن هؤلاء “المهرولين” عددهم أربعة، هم رئيس كتلة ورئيس لجنة ونائب رئيس ونائب رئيس سابق.