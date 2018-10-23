ووري، أمس، الطفل هيدش محمد، البالغ من العمر ست سنوات، الثرى، بمقبرة فجانة “لاكابير” ببلدية مراد في تيبازة، بعد تعرضه لعضة كلب هاجمه منذ نحو ثلاثة أسابيع رفقة ثلاثة أطفال آخرين، وسط أجواء من الحزن خيمت على القرية التي يطالب سكانها بالتحقيق لتحديد المسؤوليات.

شيعت جنازة الطفل الضحية إلى مثواها الأخير وسط حزن كبير، على فقدان الطفل محمد الذي التحق بمقاعد الدراسة مؤخرا، فيما غادر اثنان من أصدقائه المستشفى أمس بعد مكوث دام ثلاثة أسابيع. ويروي أهل القرية معاناة عائلات الأطفال الثلاثة منذ يوم الحادثة في 29 سبتمبر الماضي، عندما تعرضوا لهجوم من كلب متشرد مصاب بداء الكلب بينما كانوا يلعبون أمام منزلهم بقرية فجانة المعروفة بلاكابير، رفقة ثلة من أقرانهم من أبناء أطفال الجيران، حيث تعرّض محمد ذو الست سنوات لعضات في أنحاء متفرقة من جسمه لم يكتب له معها النجاة.

ويقول أبناء القرية إن الحيوان المتشرد غرز أنيابه في أنحاء متفرقة من جسم الطفل ليسارع شقيقه الأكبر منه لإغاثته قبل أن يتم نقل الطفل فورا إلى العيادة متعددة الخدمات بمدينة سيدي اعمر على متن سيارة خاصة، ليحوله الطاقم الطبي نحو مستشفى تيجاني هدام بمدينة تيبازة.

وبالنظر لخطورة الإصابة تم تحويله مباشرة إلى مستشفى القطار بالجزائر العاصمة، حيث بينت الفحوصات والتحاليل التي أجريت على الطفل إصابته بداء الكلب، وقام الفريق الطبي بتطهير الجروح وحقن الطفل بمصل مضاد للكلب قبل تحويل الطفل الضحية نحو مصطفى باشا، حيث أجريت له فحوصات متخصصة وأشعة قبل أن يعود الطفل رفقة والده إلى المنزل مساء.

مع مرور الأيام، يضيف أبناء القرية، تحسنت حالة الطفل محمد ليعود إلى مقاعد الدراسة، لكن سرعان ما ساءت حالته من جديد، أمسية الأربعاء الماضي فجأة، لينقل إلى مستشفى حجوط الذي حوّله على مستشفى الأمراض المعدية ببوفاريك، حيث اكتشف الفريق الطبي إصابة محمد بميكروب على مستوى الرأس انتهى بوفاته بعد 48 ساعة.

وتطالب العائلة وجيران محمد وزارة الصحة بفتح تحقيق في قضية وفاته لتحديد المسؤوليات، خاصة وأن الضحية نقل على متن سيارة خاصة في رحلة البحث عن العلاج.