القنوات الناقلة للسهرة الأوروبية
أدرك دوري أبطال أوروبا جولته الثالثة، التي ستعرف سهرة اليوم مواجهة نارية بين جوفنتوس وماشيستر يونايتد يعود خلالها كريستيانو رونالدو للملعب الذي شهد انفجار موهبته.
القنوات الناقلة:
آثينا - بايرين ميونيخ
Bein sport MENA 1
Bein sport MENA 11
Bein sport MENA 14
M. Liga de campeones 2
RMC Sport 1
يونغ بويز - فالنسيا
Bein sport MENA 3
DAZN 1 BAR
M. Liga de campeones 1
RMC Sport 2
أجاكس - بنفيكا
Bein sport MENA 6
M. Liga de campeones 5
هوفنهايم - ليون
Bein sport MENA 5
DAZN 1 BAR
M. liga de campeones
RMC sport 1
مانشيستر يونايتد - جوفنتوس
Bein sport MENA 1
Bein sport MENA 11
Bein sport MENA 14
DAZN 2 BAR
M. Liga de cmapeones
RMC sport 2
ريال مدريد - بيلزن
Bein sport MENA 3
Laliga TV BAR
M. liga de campeones
روما - موسكو
Bein sport MENA 4
M. Liga de campeones 6
شاختار دونتسك - مانشيستر سيتي
Bein sport MENA 2
M. liga de campeones 4