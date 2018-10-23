القنوات الناقلة للسهرة الأوروبية

رياضة
23 أكتوبر 2018 () - الخبر
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أدرك دوري أبطال أوروبا جولته الثالثة، التي ستعرف سهرة اليوم مواجهة نارية بين جوفنتوس وماشيستر يونايتد يعود خلالها كريستيانو رونالدو للملعب الذي شهد انفجار موهبته.

 القنوات الناقلة:

 آثينا - بايرين ميونيخ

Bein sport MENA  1

Bein sport MENA 11

Bein sport MENA 14

M. Liga de campeones  2

RMC Sport 1   

 يونغ بويز - فالنسيا

Bein sport MENA 3

DAZN 1 BAR

M. Liga de campeones 1

RMC Sport 2

 أجاكس - بنفيكا

Bein sport MENA 6

M. Liga de campeones 5

 هوفنهايم - ليون

Bein sport MENA 5

DAZN 1 BAR

M. liga de campeones

RMC sport 1

 مانشيستر يونايتد - جوفنتوس

Bein sport MENA 1

Bein sport MENA 11

Bein sport MENA 14

DAZN 2 BAR

M. Liga de cmapeones

RMC sport 2

 ريال مدريد - بيلزن

Bein sport MENA 3

Laliga TV BAR

M. liga de campeones

 روما - موسكو

Bein sport MENA 4

M. Liga de campeones  6

 شاختار دونتسك - مانشيستر سيتي        

Bein sport MENA 2

M. liga de campeones 4

         

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