أدرك دوري أبطال أوروبا جولته الثالثة، التي ستعرف سهرة اليوم مواجهة نارية بين جوفنتوس وماشيستر يونايتد يعود خلالها كريستيانو رونالدو للملعب الذي شهد انفجار موهبته.

القنوات الناقلة:

آثينا - بايرين ميونيخ

Bein sport MENA 1

Bein sport MENA 11

Bein sport MENA 14

M. Liga de campeones 2

RMC Sport 1

يونغ بويز - فالنسيا

Bein sport MENA 3

DAZN 1 BAR

M. Liga de campeones 1

RMC Sport 2

أجاكس - بنفيكا

Bein sport MENA 6

M. Liga de campeones 5

هوفنهايم - ليون

Bein sport MENA 5

DAZN 1 BAR

M. liga de campeones

RMC sport 1

مانشيستر يونايتد - جوفنتوس

Bein sport MENA 1

Bein sport MENA 11

Bein sport MENA 14

DAZN 2 BAR

M. Liga de cmapeones

RMC sport 2

ريال مدريد - بيلزن

Bein sport MENA 3

Laliga TV BAR

M. liga de campeones

روما - موسكو

Bein sport MENA 4

M. Liga de campeones 6

شاختار دونتسك - مانشيستر سيتي

Bein sport MENA 2

M. liga de campeones 4