افتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الثلاثاء، أطول جسر مائي في العالم يربط بين هونغ كونغ وماكاو والبر الصيني الرئيسي، في الوقت الذي تشدد الصين فيه قبضتها على مناطقها التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وأعلن شي افتتاح الجسر رسميا خلال احتفال في قاعة تقع في أحد موانىء مدينة جوهاي الجديدة جنوب البلاد، بحضور زعيمي مدينتي هونغ كونغ وماكاو.

وأمام شاشة ضخمة تنقل مشاهد للجسر يصاحبها عرض للألعاب النارية، قال الرئيس الصيني:"أعلن افتتاح جسر هونغ كونغ-جوهاي-ماكاو رسميا".

وكانت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام قد تحدثت في بداية الحفل وشكرت شي على الحضور شخصيا، وأثنت على "روعة" الجسر الذي سيفتتح أمام حركة المرور غدا الأربعاء، وسيقلل من عدد ساعات السفر بين هونغ كونغ وتشوهاي من 3 ساعات إلى 30 دقيقة فقط.

ووفقا للتقديرات الأولية فإنه بحلول عام 2030، سيعبر الجسر يوميا أكثر من 29 ألف مركبة وأكثر من 120 ألف مسافر.

كما سيسهم الجسر في تحقيق تكامل اقتصادي كبير بين المدن الثلاث الموجودة في دلتا نهر اللؤلؤ، بالإضافة لتشجيع السياحة في هونغ كونغ وماكاو.وسيكون هناك حافلات تعمل على مدار الساعة لنقل المسافرين بين المدن باستخدام خدمات هذا الجسر.

يذكر بأن الجسر يتكون من بنية معقدة من الأجزاء بعضها سطحي بطول يصل لـ22.9 كيلومتر، ونفق تحت الماء بطول 6.7 كيلومتر، بالإضافة لعدد من الجزر الاصطناعية.كما يصل وزن الجسر لأكثر من 400 ألف طن، وهو مجهز لتحمل أعاصير قوية وبسرعة رياح تزيد عن 300 كيلومتر في الساعة، بالإضافة لهزات أرضية تصل قوتها لـ 8 درجات، وتصل مدة الجسر الخدمية لـ 120 عاما.