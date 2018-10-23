قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الناس في البلدان الأخرى لا يحبونه، لأنه "يجبرهم على دفع أموال باهظة لقاء نشاطاتهم التجارية مع الولايات المتحدة".

وكتب ترامب على صفحته في تويتر: "تتحدث وسائل الإعلام المزيفة أن الاستطلاعات الأخيرة عن سمعتي في الدول الأخرى، بما فيها بلدان الاتحاد الأوروبي، منخفضة. طبعا أنها منخفضة، لأنني أجعلهم يدفعون ثمنا باهظا لقاء قيامهم بأعمال حرة في الولايات المتحدة، وذلك لأول مرة خلال السنوات الـ50 الأخيرة. ولماذا يجب أن يحبونني؟" ولكنه أضاف أنه يحب هؤلاء الناس، بغض النظر عن هذه الكراهية.

وفرضت الولايات المتحدة في الـ1 من يونيو الماضي رسوما تجارية بمقدار 25% على كميات الصلب و10% على الألمونيوم الموردة إلى الولايات المتحدة من معظم بلدان العالم، دعما للمنتج الوطني الأمريكي.