نقلت وكالة "رويترو" للأنباء عن مصدر مطلع إن السعودية تعتزم توقيع اتفاقات بأكثر من 50 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز والصناعات والبنية التحتية خلال مؤتمر الاستثمار الذي انطلقت أشغاله اليوم الثلاثاء في الرياض.

أوضح المصدر أن الصفقات ستوقع مع شركات من بينها ترافيغورا وتوتال وهيونداي ونورينكو وشلومبرغر وهاليبرتون وبيكر هيوز. وستشمل الصفقات إنشاء مصهر للنحاس والزنك والرصاص مع مجموعة ترافيغورا، واتفاقا مشتركا لتشييد مجمع بتروكيماويات متكامل ومنطقة لأنشطة المصب ضمن المرحلة الثانية من مصفاة ساتورب المملوكة ملكية مشتركة بين أرامكو السعودية وتوتال، واستثمارات في محطات الوقود بين أرامكو وتوتال أيضا.