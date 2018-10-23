توفي نحو 50 ألف شخص في الهند دهستهم القطارات أثناء عبورهم للمسارات بين عامي 2015 و 2017 وفقا لما كشفته السكك الحديدية الهندية المملوكة للدولة.

وأطلقت السكك الحديدية الهندية مؤخرا هذه المعلومات في أعقاب مقتل ما يصل إلى 61 شخصا ضربهم قطار فى ولاية أمريتسار الشمالية فى ولاية البنجاب يوم الجمعة بينما كانوا يشاهدون احتفالات مهرجان دوسثيرا الهندوسى من على خطوط السكك الحديدية.

وأشار البيان إلى أن ما يصل إلى 49790 حالة وفاة وقعت بسبب تعرض الناس لدهس من القطارات من عام 2015 إلى عام 2017. وقال مسؤول كبير اليوم الثلاثاء إن السكك الحديدية الهندية اتخذت مرارا وتكرارا عدة إجراءات للحد من الوفيات على خطوط السكك الحديدية. وأضاف "من فرض الغرامة على الأشخاص السائرين على خطوط السكك الحديدية، إلى وضع حد لجميع المعابر غير المأهولة يتم اتخاذ جميع الخطوات".

وتعد السكك الحديدية الهندية واحدة من أكبر شبكات القطارات في العالم حيث تتقاطع خطوطها من شمال البلاد إلى جنوبها. وتشغّل أكثر من 9000 قطار للركاب وتحمل ما يقرب من 23 مليون مسافر كل يوم.

ويمكن الإشارة إلى أن هذه المؤسسة العامة الواسعة باعتبارها شبه دولة لأنها تدير المدارس والمستشفيات ولديها قوات شرطة وشركات بناء بالإضافة إلى 1.3 مليون شخص على جدول الرواتب ما يجعلها سابع أكبر صاحب عمل في العالم. ومع ذلك فإن كوارث القطارات شائعة في الهند حيث أن البنية التحتية للسكك الحديدية التي بنيت في الحقبة الاستعمارية باتت قديمة. وفي عام 2015، تعهدت الحكومة الهندية بتقديم 137 مليار دولار أمريكي على مدى خمس سنوات لتحديث وتوسيع خطوط السكك الحديدية.