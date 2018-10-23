توفي 30 شخصا وأصيب 1.015 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء، 930 حادث مرور وقع خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 أكتوبر الجاري في بعض مناطق الوطن، حسب حصيلة أوردتها اليوم الثلاثاء مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية عين الدفلى ، بوفاة شخصين وجرح50 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية إثر وقوع 38 حادث مرور.

من جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية خلال ذات الفترة بـ 791 تدخل، سمح بإخماد 547 حريق منها منزلية صناعية ومختلفة.