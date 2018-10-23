أعلنت وزارة الدفاع التونسية مساء أمس الإثنين، عن تمكن وحدة تابعة لسلاح البحر، من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية ، لـ 18 جزائريا كانوا متوجهين إلى إيطاليا.

وقالت الوزارة في بيان ،" إن عملية إحباط هذه المحاولة تمت مساء الإثنين، عندما اعترضت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر التونسي، مركب صيد على بعد 15 كلم غرب مدينة طبرقة من محافظة جندوبة بشمال غرب تونس".

وأضافت أنه كان على متن هذا المركب، 18 مهاجرا غير شرعي، جميعهم جزائريين، تتراوح أعمارهم بين 19 و38 عاما، حيث اعترفوا أثناء التحقيق معهم بأنهم أبحروا خلال الليلة الفاصلة بين 17 و18 أكتوبر 2018، من سواحل مدينة عنابة الجزائرية، بهدف اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو السواحل الإيطالية.