اهتزت، صبيحة اليوم، مدينة عين وسارة في الجلفة، على خبر وفاة رضيع لا يتعدى سنه الـ 18 شهرا، ليلة أمس، بمصلحة الاستعجالات بمستشفى سعداوي المختار بعين وسارة بعد بلعه لحبة فول سوداني ( كاوكاو )، سدت حنجرته نظرا لصغر سنه، حيث لم تنفع معه جميع محاولات الأطباء لإنقاذه.

وحسب مصادرنا، أنه نظرا لانعدام طبيب مختص في جراحة الأنف والحنجرة بالمستشفى مما تطلب من الإدارة الاستنجاد بطبيب خاص الذي حاول إنقاذه لكن لم تنفع معه المحاولات نظرا للوقت الطويل الذي استغرقه الرضيع داخل المصلحة.

يذكر أن هذا المستشفى القديم عرف في السنوات الأخيرة عدة هزات ومتابعات قضائية نظرا للنقائص الكثيرة في التجهيزات و الأطباء الأخصائيين ومن بين هذه الهزات قضية وفاة حامل و ابنتها السنة الماضية التي أثارت ضجة كبيرة، و تم على إثرها إيداع قابلات ومسؤولين الحبس.