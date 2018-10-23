أعربت لجنة تابعة للأمم المتحدة عن "إدانتها" لفرنسا بسبب فرضها غرامة مالية عام 2012 على فرنسيتين كانتا ترتديان النقاب، مطالبة باريس بـ"التعويض" عليهما، وإعادة النظر في قانونها المتعلق بهذا اللباس.

وأضافت اللجنة في بيان أن فرنسا لم تنجح في إقناع اللجنة بالحظر، وأنها أمرتها بمراجعة التشريع.

وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، قد تلقت عام 2016 شكوى تقدمت بها الفرنسيتان اللتان فرضت عليهما الغرامة لارتدائهما النقاب في مكان عام.

وجاء في البيان أن اللجنة لم تقتنع بزعم فرنسا أن حظر غطاء الوجه ضروري ومتناسب من الناحية الأمنية أو لتحقيق هدف العيش معا في المجتمع.

وقالت اللجنة، التي تضم مجموعة من الخبراء يراقبون التزام الدول بالمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن أمام فرنسا 180 يوما لإبلاغها عن الإجراءات التي اتخذتها.