أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس الإثنين في عمليات متفرقة،منقبين عن الذهب بعين قزام وحجزت مركبتين ومولدات كهربائية ، بينما أوقفت مفارز أخرى بالتنسيق مع الدرك الوطني تجار مخدرات

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 22 أكتوبر 2018 ببرج باجي مختار، ثلاثة (03) منقبين عن الذهب وضبطت مركبتين (02) رباعيتي الدفع و(19) مولدا كهربائيا و(11) مطرقة ضغط، في حين أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني سبعة (07) تجار مخدرات بحوزتهم (60) كيلوغراما من الكيف المعالج بميلة.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من تيارت وأم البواقي، شخصين وضبطوا بندقية صيد و(1675) خرطوشة، في حين تم توقيف (53) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتلمسان وورقلة وميلة.