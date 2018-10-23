قضت اليوم الثلاثاء، المحكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاء ولاية تبسة، بإدانة شاب في العقد الثالث من عمره بـ 4 سنوات سجنا نافذة بتهمة اغتصاب قاصرة في صورة جريمة أخلاقية فظيعة بعد أن علم أن الضحية ابنة شقيقته.

وتعود وقائع هذه القضية إلى السنة الماضية أين ألتقى المتهم صدفة البنت الضحية التي تبلغ حينها 14 سنة تائهة في إحدى البلديات في ولاية تبسة وهي في حالة بدنية ونفسية صعبة و أكدت له أنها قضت 4 أيام في العراء فطلب منها أن ترافقه إلى بيته الذي كان يقيم فيه بمفرده، حيث قام بممارسة الفعل المخل بالحياء. وفي الصباح طلبت منه إيصالها إلى والدها وعندها أكتشف ثقل الجريمة ووقعها، أخبرته بهوية والدها لينزل عليه الخبر كالصاعقة كون الضحية ابنة شقيقته المطلقة والتي تطلقت وتزوجت برجل غير والد البنت المغتصبة وتعقدت وضعية البنت في سن مبكرة بعد رفض والدها للحضانة وإصابة الوالدة بعد زواجها الثاني بمرض عقلي، وهذا أدى إلى تشرد الضحية في الشوارع ووقوعها فريسة للبعض.

وأفاد ممثل الحق العام بتأكيد توفر قرائن الجريمة التي تسهل لمحكمة الجنايات قناعة ثبوت التهمة وألتمس تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذة ضد المتهم.