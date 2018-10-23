كشف وزير الثقافة عزالدين ميهوبي أن حجم مبيعات معرض الكتاب الدولي بالجزائر تقدر بـ 5 ملايين دولار موضحا أن هذا المعرض يصنف من أهم المواعيد الثقافية التي يقصدها الناشرون العرب و ناشرو الضفة الشمالية لأنه سوق مربحة.

وقال ميهوبي لـ "فوروم الإذاعة الوطنية" هذا الثلاثاء أن 56 عنوانا تم التحفظ عليه في الطبعة الـ 23 لمعرض الكتاب الدولي بالجزائر في آخر عملية فرز تسبق افتتاح هذه التظاهرة الثقافية الهامة المقرر في الـ 29 أكتوبر الجاري

وأضاف ميهوبي إن هذه العناوين التي تم التحفظ عليها بإشراف لجنة مختصة تتعارض مع الخط الافتتاحي لمعرض الكتاب الدولي، موضحا أن هذا الرقم يبقى ضعيفا جدا مقارنة بعدد العناوين المشاركة و المقدرة بـ 260 ألف عنوان.

وتوقع ميهوبي التميز لهذه الطبعة بالنظر إلى المشاركة النوعية المنتظرة والتي تمثل 1000 دار للنشر من49 دولة منها جمهورية الصين الشعبية التي ستحظى بالضيافة الشرفية بحضور نوعي لـ 160 عضوا من المثقفين يتقدمهم نائب وزير الثقافة الصيني إضافة إلى مويان الحائز على جائزة نوبل لعام 2012

من جهة أخرى أعلن وزير الثقافة أن الوزير الأول اتخذ قرارا يقضي بتسديد ديون الناشرين و المقدرة بـ 44 مليار سنتيم و قد تم في هذا السياق تكليف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالإشراف على هذه العملية ما سيمكن من تشجيع هؤلاء الناشرين ويمنحهم شعورا بالأريحية لدخول معرض الجزائر الدولي في طبعته الـ 23 وشدد ميهوبي على الأهمية البالغة للاسثمار الثقافي وجعله رافدا من روافد الاقتصاد الوطني مثمنا القرارات التي اتخذت لفائدة تشجيع تسويق الكتاب .