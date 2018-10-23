أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن قوات الأمن شرعت، اليوم الثلاثاء، في إجلاء 1800 مهاجر كانوا يقيمون بمخيم في منطقة غراند-سانث قرب دانكيرك شمال فرنسا.

وأضافت المصادر ذاتها، نقلا عن السلطات المحلية، أن عملية الإجلاء، التي بدأت في حدود السابعة والنصف صباحا، واستلزمت تعبئة مهمة من قوات الأمن، تهدف إلى نقل هؤلاء المهاجرين إلى مراكز للإيواء.

وأوضحت، أنه سيتم التكفل بأكثر من 1800 شخص وإيواؤهم في مؤسسات للإيواء بمنطقة هو دو فرانس ونواحيها.

وبحسب السلطات المحلية، فإن هذه العملية تأتي في أعقاب قرار بالإخلاء صادر عن محكمة دانكيرك في 11 أكتوبر بناء على طلب من العمدية.

وسبق وأن تم تنفيذ عمليات مماثلة في غراند-سانث، التي أضحت واحدة من نقاط التقاء المهاجرين، خاصة العراقيون الذين يسعون إلى العبور نحو بريطانيا منذ إخلاء مخيم (كالي) سنة 2016.

وكانت مدينة غراند-سانث، قد أنشأت ومولت سنة 2016 مخيما إنسانيا نموذجيا مع منظمة أطباء بلا حدود، لكن حريقا شب فيه في أفريل 2017 أدى إلى تدميره.