تمكنت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية التابعة للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في الجريمة الإلكترونية. حسبما أستفيد اليوم الثلاثاء من ذات السلك الأمني.

وأفادت اليوم الثلاثاء مصالح الأمن بوهران أن هذه الشبكة المتكونة من ثلاثة أشخاص من جنسيات إفريقية و جزائري، والذي كان محل أمر بالقبض في قضايا التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال، كانت تنشط على مستوى 10 ولايات من الوطن.

وقد تمت عملية توقيف هؤلاء الأشخاص بناء على تحريات معمقة حول نشاط العصابة التي استهدفت ضحايا عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي بحسابات وهمية من أجل النصب والاحتيال عليهم لسلبهم مبالغ مالية كبيرة بالعملة الوطنية والأجنبية.

وأسفرت هذه العملية عن حجز آلات ومعدات كانت تستعملها هذه العصابة منها 6 هواتف نقالة ذكية و30 شريحة اتصال تستعمل في عمليات النصب و2 كمبيوتر محمول ومنظار ميداني وجهازي راديو لاسلكي ووثائق مزورة لهويات متعددة وطنية وأجنبية. كما تم أيضا حجز 200 وحدة من وصولات دفع وسحب الأموال و4 صكوك بريدية بهويات مزورة وكشوف حسابات بنكية لمبالغ مالية كبيرة بالعملة الوطنية والصعبة فصلا عن استرجاع مبلغ 100ألف دج . وسيتم تقديم أفراد العصابة أمام العدالة بتهمة تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال.