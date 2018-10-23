أعلن وزير الموارد المائية حسين نسيب اليوم الثلاثاء بالجزائر عن إطلاق نادي الصحافة للموارد المائية و ذلك بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر من كل سنة من أجل دعم و تعزيز عمل الصحفيين و اكتسابهم للمعارف و الخبرات في هذا المجال .

و خلال حفل تكريمي للصحافة أوضح نسيب إن هذا النادي يعد فضاء للقاء و التبادل بين الصحفيين وأخصائي القطاع بغية تعزيز علاقات عمل الصحفيين وتمكينهم من الحصول على المعلومات في الوقت الآني و من المصادر الموثوقة. و من بين النشاطات المدرجة ضمن جدول أعمال هذا النادي أشار نسيب إلى إطلاق "منتدى الماء" الذي سيكون بمثابة موعد دوري مع مختلف مسؤولي القطاع من أجل مناقشة المستجدات المتعلقة بقطاع الموارد المائية فضلا عن إطلاق الجائزة السنوية للصحافة الموجهة لتكريم أحسن الأعمال الصحفية المتعلقة بالماء.

وأوضح الوزير أنه سيتم الإعلان عن موضوع المسابقة لهذه السنة و شروط المشاركة فيها في الأيام القليلة القادمة في حين سيتم تنظيم حفل تسليمها بمناسبة اليوم العالمي للماء المصادف لـ 22 مارس من كل سنة. و خلال هذا الحفل تطرق نسيب إلى مختلف الإنجازات المحققة في قطاع الموارد المائية مؤكدا أن الدولة تولي اهتمام كبيرا لهذا القطاع بحيث تم إدراجه من بين الأولويات.